Афиша Бишкека на неделю: литературные встречи, выставки и кинопремьеры

На основании приказа Министерства культуры, информации и туризма от 4 марта 2020 года «О временном запрете проведения культурно-массовых мероприятий» отменен ряд концертов. Перед посещением какого-либо мероприятия позвоните организаторам и убедитесь, что оно будет.

27 февраля — 14 марта. Выставка группы AlmaLine

В начале января в поселке Шабдан горной долины Чон-Кемин проведена восьмая зимняя сессия пленэрной живописи «Арткана». Участниками сессии стали члены международной творческой группы AlmaLine — неформального объединения профессиональных живописцев, графиков и скульпторов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

3-18 марта. Выставка «Семь цветов Солнца»

Это персональная выставка Андрея Зотова. Он работает в техниках живописи маслом, акрилом, темперой, акварелью, гуашью, а также пастели и с различными графическими материалами в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета и других.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

4-21 марта. Выставка «Узелок солнца»

Выставка художника Рината Ханафеева. В ней автор представил более 80 работ. Его живопись можно назвать «интегральным реализмом». Образы кажутся сюрреалистичными: будто сотканы из наших переживаний, снов, тайн. При всем этом они остаются осязаемыми и реальными.

«Галерея М».

5-15 марта. Международная передвижная выставка «В двух мирах»

Она познакомит с различными областями деятельности объединений и ассоциаций немецких этносов в 25 странах. Ее стенды повествуют об истории, традициях и текущей деятельности немцев.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

5-13 марта. Фотовыставка

Документальная фотография — это тот метод, который показывает жизнь героев, как она есть, и дает другой взгляд, повествование и влияние на мнение людей. Ментором фотоисторий выступил известный фотограф-документалист Эльер Нематов.

ololoErkindik.

5 марта — 5 апреля. Выставка произведений декоративно-прикладного искусства

Экспозиция посвящена Международному женскому дню. В ней принимают участие 15 мастеров — как профессионалы, так и те, для кого это хобби.

Мемориальный дом-музей Семена Чуйкова.

8-10 марта. Выставка современного искусства «Образы освобождения»

Это интерпретация исследовательской выставки «Искусство и эмансипация: О. Мануилова» ее современницы, реализованной в Мемориальном доме-музее художницы в 2015 году. Это были сборка художественных работ и документов, произведенных в советском контексте, который является частью нас, и выстраивание нарратива с феминистской позиции.

«Лаборатория СИ», 16.00.

9 марта. Мастер-класс по SMM

Что такое SMM, расскажет Дарья Казакова. Для тех, кто владеет бизнесом и не знает, нужен ли им SMM, кто хочет получить профессию будущего, а также всех интересующихся. Только личный опыт, никаких шаблонов, формулировок и прочей ненужной информации.

Курсы MOVEment, 18.30.

10 марта. Лекция «Идентификация кыргызов»

Курс кыргызоведения начинается заново. Приходите на вводную лекцию.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.

11 марта. Встреча «Литература для взрослых»

Организаторы предлагают открыть снова «Преступление и наказание» Достоевского и поговорить о нем, как взрослые. Вы узнаете, какую роль играют деньги в этой истории, что помогло следователю узнать, кто убийца, за что ценил этот роман Фрейд. Регистрация по ссылке.



ololoManas, 18.30.



12 марта. Управленческие поединки

Управленческие поединки позволят вам оценить себя как менеджера, переговорщика. Это также отличная возможность познакомиться с новыми интересными людьми и обсудить общие темы саморазвития, управления, проектов.

Улица Уметалиева, 98, 18.30.

12 марта. Квиз по «Игре престолов»

На этот раз участники поборются за звание знатоков культового сериала. Победители еще и получат призы. Регистрация по ссылке.

Кафе Burger House, 19.00.

12 марта. Кинопремьеры

«Бладшот» (фантастика). Корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона. Армия нанороботов в его крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и воспоминания. Но герой пойдет на все, чтобы выяснить правду.

«Секта» (ужасы). Самуэль прикован к инвалидной коляске и живет в обособленном поместье со своей матерью Еленой и другими странными домочадцами. Когда в доме появляется молодая и красивая Денис, Самуэль находит в себе силы открыть для себя мир. Елена не хочет отпускать от себя сына и сделает все, чтобы оставить его у себя.

«Кукла 2: Брамс» (ужасы). Благополучная семья переезжает в старинный особняк Хилшир. Неподалеку в лесу сын откапывает странную куклу практически ростом с него самого. Мальчик начинает общаться с куклой как с живым ребенком, не подозревая, чем обернется эта зловещая дружба.

«Пиноккио» (фэнтези). Легендарная история оживает на больших экранах, как никогда прежде. Невероятное путешествие в мир удивительных созданий и волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает этого чистым сердцем.

13 марта. Встреча «Поэзия — вода»

Это будет презентация Элеоноры Прояевой о поэзии и воде как символе в стихах и живописи.

Гости разберут, почему некоторые стихи «льются», а другие спотыкаются; чем хорошие стихи отличаются от плохих. Будут читать стихи свои и чужие. Регистрация по ссылке.

ololoManas, 18.30.

