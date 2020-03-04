Культурно-массовые мероприятия в Кыргызстане запретили из-за коронавируса

Проведение любых культурно-массовых мероприятий в Кыргызстане запретили. Об этом 24.kg сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

Фото 24.kg. В Кыргызстане запретили проведение культурно-массовых мероприятий

По ее словам, эти меры в первую очередь введены для безопасности граждан. Министерство здравоохранения внесло соответствующее предложение в Республиканский штаб по недопущению распространения коронавируса в КР.

«Несмотря на то что у нас эпидемиологическая ситуация стабильная, но мы все равно не рекомендуем проводить мероприятия, где скапливается большое число людей. Мы отменили проведение всех мероприятий, которые планировались на государственном уровне: спортивные соревнования, празднование Международного женского дня в филармонии, День ак-калпака и не только. Мы хотим исключить все риски заражения любыми вирусами, ведь сейчас погода у нас очень теплая. Поэтому, где есть хоть малейший риск заболеть, мы решили минимизировать его», — сказала Алтынай Омурбекова.