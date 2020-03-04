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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Суд по событиям в Кой-Таше. Родственники обвиняемых пытались прорваться в зал

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

24.kg
Фото 24.kg. Родственников подсудимых не пустили в зал заседаний

Родственников и сторонников подсудимых не пустили в зал заседаний. Предварительные слушания проводятся в закрытом режиме. Вход в помещение оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. Три пожилые женщины с криками пытались прорваться в кабинет, но милиция их сдержала.

Накануне в зал также не пустили родственников и журналистов. Адвокаты настаивали на проведении открытого процесса

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145448/
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