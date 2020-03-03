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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Суд по событиям в Кой-Таше. Адвокаты настаивают на открытом процессе

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

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Депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова сообщила, что ей предъявлено обвинение по статьям «Захват заложников» и «Покушение на насильственный захват власти». По ее словам, обвиняемые ознакомились с материалами дела.

«Конечно, есть много вопросов. Есть свидетели, которые не были включены в список во время следствия. Мы постараемся все же добиться, чтобы их включили», — сказала Асель Кодуранова.

Адвокат Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев проинформировал, что в уголовном деле имеются четыре тома с грифом секретности.

Защита будет настаивать на том, чтобы судебное разбирательство проходило в открытом режиме.

Адвокат добавил, что суд нарушил процессуальные нормы в отношении бывшего президента. В частности Алмазбека Атамбаева не уведомили о дате предварительных слушаний.

Бывший президент доставлен в суд. Однако сотрудники милиции не пускают представителей прессы в зал судебных заседаний.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145383/
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