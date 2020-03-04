Государственного адвоката Омурбека Текебаева суд лишил лицензии

Государственному адвокату лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева Эльмире Чоноевой суд приостановил лицензию. Об этом 24.kg рассказала юрист Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, решение принял Бишкекский горсуд, отменив, таким образом, постановление первой инстанции — Ленинского райсуда. Оно было в пользу Чоноевой.

В ноябре 2018 года действие лицензии Эльмиры Чоноевой приостановили на два года. Решение приняла комиссия по этике Совета адвокатуры. Она обжаловала решение в суде.

Адвоката Эльмиру Чоноеву, напомним, суд обязал до назначения пересмотра дела Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова представлять их интересы. Но подсудимые неоднократно заявляли, что не согласны с тем, чтобы их интересы представлял госадвокат. У обоих была защита. Оба сомневались в объективности и компетенции защитника от государства.