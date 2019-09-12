В Бишкеке начался пересмотр дела Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова

В Первомайском районном суде Бишкека начался пересмотр уголовного дела в отношении лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Суд проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой.

В ходе заседания суд установил личности подсудимых Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова. Они рассказали суду о семейном положении, образовании, местах работы и жительства. Оба получили копии обвинительного заключения. Подсудимым объяснили права и обязанности.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР. 29 августа их отпустили под домашний арест.