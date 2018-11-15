Лицензию госадвоката Омурбека Текебаева приостановили на два года

Действие лицензии государственного адвоката лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева Эльмиры Чоноевой приостановили на два года. Решение приняла комиссия по этике Совета Адвокатуры, сообщила 24.kg юрист Таалайгуль Токтакунова.

Читайте по теме Госадвокат Омурбека Текебаева может остаться без лицензии

По ее словам, они с Чинарой Джакупбековой требовали от Адвокатуры Кыргызстана лишить Эльмиру Чоноеву лицензии. Она не имела права представлять в суде интересы Омурбека Текебаева без его согласия, тем более у него были адвокаты.

«Совет решил иначе. Комиссия смягчила наказание. Но с нами согласились в том плане, что Эльмира Чоноева без согласия Омурбека Текебаева не имела права выступать в суде его защитником», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Эльмира Чоноева намерена обжаловать решение комиссии в суде.