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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Подсудимые по событиям в Кой-Таше просят проводить заседания во Дворце спорта

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

По словам подсудимой Кундуз Жолдубаевой, в зале заседаний отсутствуют какие-либо условия. В частности адвокаты не могут разложить свои документы, не хватает мест для всех обвиняемых.

«Не создано никаких условий. Нет даже столов для наших адвокатов. Во время заседаний по делу апрельской революции власть показала открытость и проводила процесс во Дворце спорта. Мы просим обеспечить гласность заседаний и хотим, чтобы суд проводили либо во Дворце спорта, либо в Кыргызском драматическом театре», — сказала Кундуз Жолдубаева.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145398/
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