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Экономика

Торговый центр «Караван» будет работать в прежнем режиме, несмотря на продажу

Торговый центр «Караван» будет работать в прежнем режиме. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Фонда по управлению государственным имуществом Ренат Тулебердиев.

Узнав, что торговый центр выставили на продажу, арендаторы обеспокоились. «Я неоднократно встречался с предпринимателями, разъяснял ситуацию. Только сегодня посетил «Караван» и поручил устранить до 30 марта нарушения технического характера (не работает грузовой лифт, разбит кафель, нет освещения). У кого есть договор аренды, будут работать, как и прежде», — рассказал Ренат Тулебердиев.

На заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» председатель ФУГИ сообщил, что торговый центр бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева включили в список подлежащих приватизации объектов.
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