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Общество

В Кыргызстане скоро появятся в продаже экспресс-тесты на ВИЧ

В Кыргызстане в аптеках появятся в продаже экспресс-тесты на ВИЧ по слюне. Об этом 24.kg сообщил директор ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

По его словам, этим вопросом занимаются фармкомпании. «Они их уже зарегистрировали и в ближайшие два-три месяца пустят в продажу. Люди смогут самостоятельно пройти анализ. Тесты будут содержать инструкции. Мы будем проводить информационную работу, что делать, если тест оказался положительным, где пройти консультирование, адреса центров для повторного анализа. В планах — онлайн-консультирование, без этого в наше время уже не обойдешься», — сказал Айбар Султангазиев.

Вопрос стоимости экспресс-теста еще обсуждается. «Фармкомпании хотят установить цену примерно в 500 сомов, мы называем максимум 200-300 сомов, чтобы гражданам было по карману. Ведем переговоры», — добавил глава ассоциации.

Отметим, что в частных лабораториях тест на ВИЧ стоит около 500 сомов, в РЦ «СПИД» — около 200 сомов.

С ВИЧ можно жить и рожать здоровых детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145297/
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