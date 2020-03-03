В Кыргызстане скоро появятся в продаже экспресс-тесты на ВИЧ

В Кыргызстане в аптеках появятся в продаже экспресс-тесты на ВИЧ по слюне. Об этом 24.kg сообщил директор ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

По его словам, этим вопросом занимаются фармкомпании. «Они их уже зарегистрировали и в ближайшие два-три месяца пустят в продажу. Люди смогут самостоятельно пройти анализ. Тесты будут содержать инструкции. Мы будем проводить информационную работу, что делать, если тест оказался положительным, где пройти консультирование, адреса центров для повторного анализа. В планах — онлайн-консультирование, без этого в наше время уже не обойдешься», — сказал Айбар Султангазиев.

Вопрос стоимости экспресс-теста еще обсуждается. «Фармкомпании хотят установить цену примерно в 500 сомов, мы называем максимум 200-300 сомов, чтобы гражданам было по карману. Ведем переговоры», — добавил глава ассоциации.

Отметим, что в частных лабораториях тест на ВИЧ стоит около 500 сомов, в РЦ «СПИД» — около 200 сомов.

С ВИЧ можно жить и рожать здоровых детей.