Электронное билетирование. Школьникам не успели выдать проездные билеты

Именные проездные карты «Тулпар» не успели изготовить и развезти по столичным учебным заведениям. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, передача карт будет происходить по мере их готовности. Первая партия уже на днях отправится в школу № 53.

Фото пресс-службы мэрии. Так выглядит проездная карта школьника

«За каждым учебным заведением закреплен специалист из проекта «Тулпар», который будет продавать карточки прямо в школе. Руководство общеобразовательных учреждений, классные руководители не имеют права собирать оплату за приобретение карты. Если есть факты оплаты не сотруднику «Тулпар» или какие-либо сомнения, то убедительно просим сообщать по телефону 582000», — отметили в муниципалитете.

Там напомнили, что сама карта стоит 50 сомов, стоимость проездного на месяц для школьников — 175 сомов. Купив зеленую именную карту один раз, школьник может использовать ее в течение всего срока обучения в школе.

Приобретение карт происходит на добровольной основе. Если она не нужна, ее можно не покупать.

«Если вы хотите приобрести льготную карту для ребенка, нужно обратиться к директору учебного заведения. Руководство организации через управление образования передаст заявку разработчикам системы», — подчеркнули в мэрии.

В пресс-службе проекта «Электронное билетирование» 24.kg объяснили: задержка с изготовлением и выпуском произошла из-за того, что некоторые учебные заведения подали некорректные списки и их пришлось обрабатывать вручную.

«Пока школьник не получит льготную карту, он может пользоваться обычной синей картой», — добавили в проекте.

Отметим, что разработчики также не успели вовремя выдать льготные карты пенсионерам. Они смогут пока ездить по старым бумажным картам с пенсионным удостоверением.

Напомним, что завтра, 1 марта, система должна быть запущена в промышленную эксплуатацию. Планируется, что оплата станет полностью безналичной.