Электронное билетирование. Полностью безналичной станет оплата проезда в марте

Полностью безналичной оплата проезда в муниципальном транспорте Бишкека станет в марте. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе проекта «Электронное билетирование».

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По ее данным, в марте начнут промышленный запуск проекта. Пока он работает в тестовом режиме, за проезд можно оплатить как наличными, так и картой.

«Карты пока можно приобрести в точках сотовых операторов Beeline и MegaCom. Карты пенсионерам будут выдавать МТУ, а ученикам — в школах. Сейчас заканчивается подготовительная работа», — отметили в пресс-службе.

По вопросам работы электронного билетирования можно обращаться по номеру 0312582000.

Напомним, что в мае 2019 года муниципалитет столицы заключил соглашение об электронном билетировании с ВРС AG (Швейцария). Компания предложила низкую цену транзакции в 0,49 сома, бесплатные карты для льготных категорий населения, широкое распространение и пополнение карт за счет использования банковских карт через банки-партнеры Кыргызстана, низкую стоимость валидаторов, успешный опыт реализации подобных проектов в других странах.