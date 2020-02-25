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Общество
Сюжет: Электронное билетирование

Пенсионеры смогут ездить по старым проездным картам до получения электронных

Пенсионеры Бишкека смогут ездить в общественном транспорте по имеющимся проездным картам до получения электронных. Об этом стало известно на рабочем совещании в мэрии по вопросам выдачи пенсионерам льготных карт «Тулпар» в рамках проекта «Электронное билетирование в общественном транспорте».

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Представитель компании BPC, реализующей проект, Самат Базарбаев сообщил, что сегодня организовано 12 точек выдачи проездных карточек «Тулпар» для пенсионеров в акимиатах и МТУ. До конца недели откроется еще восемь.

«Именные льготные карты получили около 10 тысяч пенсионеров. В день выдаем около 1,5 тысячи карт», — сказал он.

В муниципалитете напомнили, что после жалоб пенсионеров процедура получения красной карты упрощена. Теперь нет необходимости дополнительно обращаться в Соцфонд за новой печатью. «Пенсионеру необходимо всего лишь прийти в центр выдачи, представить паспорт и пенсионное удостоверение», — отметили там.

Вице-мэр Татьяна Кузнецова выразила беспокойство, что до 1 марта — запуска системы в промышленную эксплуатацию и перехода на безналичную оплату — не все льготники успеют получить новые карты. В столице на учете состоит около 80 тысяч пенсионеров.

Представители компании заверили, что пенсионеры смогут также ездить бесплатно до получения карты при наличии удостоверения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144673/
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