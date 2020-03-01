Испытание Великим постом. Календарь

2 марта у православных христиан всего мира начнется Великий пост. Он продлится до 18 апреля, а 19-го будет отмечаться один из самых главных праздников — Пасха.

Пост длится 49 дней. В это время полностью запрещено есть продукты животного происхождения (мясо, молоко, яйца).

Первые 40 дней символизируют путешествие Спасителя по пустыне, во время которого он постился и противостоял искушениям, а последняя неделя (Страстная) — последние 7 дней жизни Спасителя.

Самыми строгими считаются первая и последняя недели поста. В первый день поста, 2 марта, разрешено пить только воду. Во второй день можно съесть немного постного хлеба и пить воду. В остальные пять дней первой недели Великого поста предписано сухоядение.

В эти дни разрешена холодная пища, не обработанная термически: сырые овощи и фрукты, квашения и соления, орехи, иногда мед.

Исключением является хлеб: есть его можно, но постный.

Похожего графика питания православные будут придерживаться и в последнюю неделю поста. С 13 по 16 апреля и 18 апреля рекомендовано сухоядение. А страстную пятницу, в день, когда распяли Христа, православным стоит вообще отказаться от пищи и пить только воду.

Все должно быть просто

Со второй по шестую неделю Великого поста тоже есть правила приема пищи. По понедельникам, средам и пятницам предписано сухоядение, по вторникам и четвергам можно есть вареную пищу без масла.

По субботам и воскресеньям разрешено добавлять в пищу растительное масло.

Есть среди поста два дня — Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (12 апреля), когда, кроме постной пищи с растительным маслом, можно есть и рыбу. В Лазареву субботу (11 апреля) можно есть и рыбную икру.

Поверьте, это только на первый взгляд кажется, что есть в пост нечего. На самом деле вариантов простых, сытных и полезных блюд будет множество. Держа пост, не забывайте о своем здоровье. А еще лучше посоветуйтесь с врачом перед началом. И помните, что пост не означает, что вы будете есть полтора месяца одну картошку и хлеб. Чтобы не навредить здоровью, блюда должны быть разнообразными.

Во время Великого поста лучше отказаться от употребления спиртных напитков.

Кроме того, помните, что смысл поста не просто в отказе от определенных продуктов, а в отказе от чревоугодия. И если ваш постный стол будет до отказа забит различными заморскими продуктами, яствами, то постом это назвать уже очень сложно. Все должно быть максимально просто.

Пост — не диета

Помните также, что не стоит воспринимать семь недель Великого поста как возможность похудеть. В этом нет ничего плохого. Организм только скажет спасибо за воздержание от вредных продуктов. Если вы будете придерживаться всех правил, то скинете несколько килограммов. Но православные держат пост совсем не поэтому.

Главное в Великом посте — это не воздержание от пищи, а духовный пост. Надо не допускать дурных помыслов, желаний и чувств.

Поверьте, это гораздо сложнее, чем просто отказаться себе в кусочке мяса или тортике. Те, кто держат пост регулярно, стараются хотя бы в первые четыре дня побыть дома, сходить на службы в церковь, что называется приготовиться к посту духовно. Тем, кто в первый раз держит пост, такие дни помогут удержаться от соблазна.

Позволить себе такие незапланированные выходные может далеко не каждый. Так что лучше заранее настраивать себя на то, что на время поста придется отказаться от застолий, походов в кафе или кино. Но даже это не самое тяжелое. Все дни поста нужно воздержаться не только от чрезмерного веселья, но и от негативных эмоций. Стоит избегать раздражительности, злобы и осуждения.

Во время поста надо быть терпимее к окружающим, не ругаться, не думать о людях плохо, не материться.

Если держите пост, постарайтесь найти время хотя бы раз в неделю на то, чтобы сходить на службу в церковь, послушать проповедь, исповедаться.

Кто не должен поститься

Все правила постных дней касаются только здоровых и взрослых людей.

Пост не должны соблюдать больные, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, люди, чья работа связана с тяжелым физическим трудом, престарелые, заключенные и путешествующие.

Все эти группы православных верующих могут соблюдать пост, но по более мягким правилам.

Если человек случайно нарушил в один из дней пост, он все равно может его продолжить.