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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Бишкекский горкенеш игнорирует запрос о голосовании по ПДП центральной части

Бишкекский городской кенеш проигнорировал запрос 24.kg, в котором агентство просило предоставить результаты поименного голосования депутатов по постановлению о Проекте детальной планировки центральной части столицы, которое состоялось на очередной сессии БГК от 30 декабря 2019 года.

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Запрос отправили в городской кенеш 7 февраля, он состоял только из одного вопроса. Согласно закону, государственные и муниципальные органы должны предоставлять ответы на официальные запросы в течение 14 рабочих дней. Срок истек накануне.

Отметим, что журналист 24.kg несколько раз в частном порядке напоминал пресс-службе БГК о запросе и просил предоставить информацию вовремя.

Напомним, что ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники разных мастей пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, прокуратура нашла в ПДП ряд несоответствий. Более того, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145049/
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