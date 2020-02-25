Кыргызстан ввел карантин для прибывающих из Ирана, Южной Кореи, Италии и Японии

Кыргызстан ввел карантин для граждан, прибывающих из Ирана, Южной Кореи, Италии и Японии. Об этом сообщил директор департамента профилактики заболеваний и экспертизы при Министерстве здравоохранения Рыспек Сыдыгалиев.

Все лица, прибывающие из Японии, Южной Кореи и Ирана (список будет дополняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире), так же, как и лица, приезжающие из Китайской Народной Республики, будут находиться на карантине в специализированных помещениях в течение 14 дней.

По данным Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, в стационарах находится 143 человека, под меднаблюдением по месту жительства находится 391 человек. Все контрольно-пропускные пункты на государственной границе Кыргызской Республики продолжают работать в усиленном режиме.

На сегодня общее число заразившихся вирусом достигло 80 тысяч 146 человек. За сутки показатель вырос на 989 человек. В том числе от вируса умерли 2 тысячи 699 человек, а выздоровели 27 тысяч 563.

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.