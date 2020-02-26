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Общество

ГРС объявила тендер на закупку бланков для Е-паспортов

Государственная регистрационная служба объявила тендер на изготовление и поставку бланков электронных (биометрических) паспортов граждан Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

На изготовление бланков загранпаспортов ГРС готова потратить 973 миллиона 123,5 тысячи сомов. Это будет одноэтапный метод закупок двухпакетным способом. Желающие поставлять бланки должны внести гарантийный взнос на сумму 2 процента от общей стоимости заявки.

Поставка электронных паспортов будет осуществляться с 2020 по 2023 год.

Отмечается, что на первом этапе веб-портал вскроет документы участников, подтверждающие квалификацию и техническую спецификацию, без указания цены. Оценка конкурсных заявок будет проводиться на соответствие квалификационным и техническим требованиям. А уже на втором этапе будут озвучены ценовые предложения.

Участники конкурса должны предоставить свои конкурсные заявки в электронном виде, заполнив соответствующие формы на портале госзакупок, до 17.00 19 марта этого года.

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Стоит заметить, что ГРС обещала еще в 2018-м перейти на выдачу биометрических загранпаспортов. Однако процесс затянулся и сопровождался скандалами и судами.

Власти США включили Кыргызстан, Эритрею, Мьянму, Нигерию, Судан и Танзанию в список стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на выдачу виз. 

Ранее посол Дональд Лу заверял о готовности оказать необходимую помощь в решении вопросов, связанных с вводом биометрических паспортов, и отметил, что американская сторона заинтересована в скорейшем решении этого вопроса.

А бывший председатель ГРС Алмаз Мамбетов обещал, что с 1 января 2021 года кыргызстанцы получат новые биометрические общегражданские паспорта. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144792/
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