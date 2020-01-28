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Общество

В 2021 году кыргызстанцы получат Е-загранпаспорта

С 1 января 2021 года кыргызстанцы получат новые биометрические общегражданские паспорта. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Государственной регистрационной службы Алмаз Мамбетов.

При этом глава ГРС не стал вдаваться в подробности. Он не стал отвечать на вопросы о том, будет ли новый тендер на печать бланков паспортов или есть иные договоренности.

«Мы идем к тому, чтобы паспорта печатать у себя. Это вопрос безопасности и имиджа государства, уверенности в том, что они никуда не уходят», — отметил Алмаз Мамбетов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141787/
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