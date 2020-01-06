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Общество

Скандал с бланками Е-загранпаспортов: экс-руководителям ГРС вынесен приговор

Судебный процесс над бывшими директором Государственного предприятия «Инфоком» Талантом Абдуллаевым, статс-секретарем Данияром Бакчиевым и заместителем председателя ГРС Русланбеком Сарыбаевым завершился. 

Все трое признаны виновными. Обвиняемые должны выплатить государству штрафы по приговору суда.

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Следствие проводил ГКНБ. Задержанным чиновникам инкриминировалась коррупция по факту нарушения требований законодательства со стороны конкурсной комиссии Государственной регистрационной службы при проведении тендера на закупку бланков биометрических паспортов нового поколения. 

По данным следствия,  в ходе проведенной проверки были установлены признаки коррупционных проявлений при организации и проведении тендера, а также риски заключения заведомо невыгодного контракта с иностранной компанией, находящейся, по данным интернет-источников, под следствием в Европе за причастность к коррупционным схемам. При этом у данной фирмы не было опыта изготовления требуемого тендерной документацией количества персонифицированных паспортов с поликарбонатной страницей персональных данных.

Скандал в ГРС разгорелся после того, как первое место тендерная комиссия присудила компании Garsu Pasaulis. В феврале представители IDEMIA France SAS заявили, что не согласны с решением тендерной комиссии. Межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб и протестов направила запрос в департамент госзакупок с просьбой обратиться в ГКНБ и дать правовую оценку фактам, изложенным в жалобе.

Глава ГРС Алина Шаикова была отправлена в отставку. Позже она сбежала из страны. Ее объявили в международный розыск.

Русланбек Сарыбаев возглавлял тендерную комиссию по закупке бланков для биометрических паспортов.
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