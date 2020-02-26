Уголовное дело по Кой-Ташским событиям передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Уточняется, что 25 февраля копии обвинительного акта вручены всем обвиняемым лицам. Рассматривать дело будет Первомайский районный суд.

«В отношении еще пяти лиц уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ними соглашения о сотрудничестве. Оно расследуется следственной службой МВД», — сообщили в надзорном органе.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.