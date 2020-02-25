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Общество

Изнасилование девушки Акимжаном Муйбиллаевым. Суд встал на сторону генерала

Свердловский районный суд Бишкека признал виновной Асель Владимирову, обвинившую генерал-майора ГСБЭП Акимжана Муйбиллаева в изнасиловании.

Подсудимую также обвинили в вымогательстве и мошенничестве.

В приговоре суда указывается, что еще одним подсудимым по делу проходит посредник Каныбек Турапов.

«Каныбек Турапов встретился с Акимжаном Муйбиллаевым, показал ему видеозапись полового акта с Асель Владимировой в гостинице. Он стал вымогать деньги, угрожая распространением видеозаписи в интернете и социальных сетях, утверждая, что девушке всего 17 лет. Подсудимая добровольно вступила в половой акт с Акимжаном Муйбиллаевым и обратилась с заявлением в милицию по факту изнасилования», — указывается в приговоре.

В документе также сообщается, что обвиняемый Каныбек Турапов не признал свою вину. Он заявил, что по поводу изнасилования Асель Владимировой Акимжаном Муйбиллаевым ничего не знает.

«Акима много раз жена ловила с другими женщинами. Один раз с его секретаршей, другой раз с певицей, его жена с дочерью Элданой даже побили одну из них. Во всех этих случаях Акима никто не заставлял ходить к этим женщинам, обвиняемый не мог подставить их всех, он сам встречался с ними», — указывается в приговоре.

Обвиняемая Асель Владимирова также не признала свою вину. С ее слов, Акимжан Муйбиллаев завел ее в номер гостиницы, где она работала, закрыл дверь, а затем сказал, что работу получают через постель. Девушка якобы хотела уйти, но генерал не дал, схватил ее и изнасиловал.

Суд приговорил Асель Владимирову к выплате штрафа в размере 300 тысяч сомов, а Каныбека Турапова к штрафу в 260 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144716/
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