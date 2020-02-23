Массовая прописка не поможет. ЦИК будет проверять каждого в списке избирателей

ЦИК будет проверять каждого из общего списка избирателей: сможет ли тот или иной гражданин голосовать на местных выборах 12 апреля. Об этом 24.kg сообщила член комиссии Гульнара Джурабаева.

Читайте по теме Массовая прописка в городах, где пройдут выборы в местные кенеши, продолжается

По ее словам, даже несмотря на то, что приезжие в города Ош, Каракол, Токмак, Майлуу-Суу и Балыкчи, где будут избирать депутатов городских кенешей, встали на учет и прописались, проголосовать они не смогут.

«Сейчас уже выясняются факты, когда получали прописку без согласия владельцев. Это незаконно», — сказала Гульнара Джурабаева и добавила, никаких автоматических добавлений в списки избирателей по факту прописки не будет.

В Оше факты нарушений со стороны отдельных сотрудников Государственной регистрационной службы зафиксированы в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Проводится досудебное производство.

В отделе паспортизации и регистрации населения Каракола установлены факты регистрации свыше 100 граждан в нежилом помещении одного из учебных заведений. По ним отсутствуют какие-либо документы в отделе регистрации населения. Проверки продолжаются.

Отметим, что наличие прописки не гарантирует участие в голосовании. Предварительные списки избирателей вывесят в участковых комиссиях 22 февраля. До 27 марта каждый избиратель может уточнить себя в списке. Также проверить себя можно на портале «Тизме» и по номеру 119.

Ранее депутат Мирлан Жеенчороев заявил, что в Оше только за месяц прописку сменили

33 тысячи 805 человек, Токмаке — 6 тысяч 950, Караколе — 2 тысячи 798.

Президент страны подписал указ, согласно которому выборы в местные кенеши состоятся 12 апреля 2020 года.