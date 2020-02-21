Массовая прописка в городах, где пройдут выборы в местные кенеши, продолжается

Органы прокуратуры продолжают проверки по фактам массовой регистрации граждан в преддверии выборов депутатов городских кенешей.

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По данным Генпрокуратуры, в Оше и Караколе выявлены факты массовой регистрации граждан на постоянное место жительства.

За январь-февраль 2020 года органы паспортизации и регистрации населения зарегистрировали по южной столице 35 тысяч 895 человек, по Караколу — 3 тысячи 159.

Как показала проверка, некоторые чиновники подразделений Регистрационной службы прописывают граждан на постоянное место жительства без согласия и ведома собственников жилья, а также без необходимых документов, предусмотренных законом.

В ходе проверки отдела актов гражданского состояния, паспортизации и регистрации граждан в Оше установлено, что по одному из адресов зарегистрировано свыше 700 граждан, а по другому адресу — более тысячи.

Однако по этим адресам никто не проживает. В другом случае в одном из домов зарегистрировано более 900 граждан, при этом собственник дома их не знает и свое согласие на прописку не давал.

19 февраля в Оше факты нарушений со стороны отдельных сотрудников Регистрационной службы зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Проводится досудебное производство.

В отделе паспортизации и регистрации населения Каракола установлены факты регистрации свыше 100 граждан в нежилом помещении одного из учебных заведений. По ним отсутствуют какие-либо документы в отделе регистрации населения.

19 февраля прокуратура Иссык-Кульской области зарегистрировала факты нарушений в ЕРПП по той же статье. Проводится досудебное производство.

Проверки продолжаются.