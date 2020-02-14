Выборы-2020. Прокуратуре поручено выявить нарушения при массовой прописке

Уточняется, что рассмотрены вопросы о смене адресов постоянного места жительства сельчанами, которые расположены близ городов, где 12 апреля пройдут выборы депутатов местных кенешей.

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Госрегистр дал информацию о действительном увеличении числа граждан, вставших на регистрационный учет в городах Ош, Каракол, Токмак, Балыкчи и Майлуу-Суу. Отмечено, что статистика увеличения прописки изучается.

Представители ГРС, ГКНБ и МВД решили провести срочный и полный анализ процесса, изучить все причины увеличения постановки на учет в городах, дифференцировать граждан по категориям причин, выявить случаи возможных манипуляций и направить в правоохранительные органы для изучения и привлечения к ответственности.

В ЦИК отмечено, что в связи с предстоящими выборами в этих городах необходимо принять срочные меры, чтобы не допустить манипуляций со списками избирателей.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что за 2018-2019 год список избирателей по стране в целом возрос на 300 тысяч человек.

Отметим, что законодательством не установлено ограничение по предельному количеству граждан, прописываемых в одном жилом помещении.

ЦИК рекомендовала ГРС провести анализ по смене регистрации постоянного места жительства гражданами в городах, где планируются выборы депутатов местных кенешей, за последние месяцы 2019-го и на начало 2020 года, дифференцировав их по категориям причин смены.

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Правоохранительным органам (МВД, ГКНБ) в оперативном порядке изучить информацию по регистрации граждан, провести срочную работу по выявлению возможных нарушений в процессе регистрации граждан и привлечению к ответственности виновных лиц. А Генеральной прокуратуре — обеспечить надзор за законностью действий по смене регистрационного учета граждан.

ГРС также поручено совместно с Министерством юстиции провести работу по установлению нормативов по количеству граждан, прописываемых в одном жилом помещении.

Напомним, президент страны подписал указ, согласно которому выборы в местные кенеши состоятся 12 апреля 2020 года.