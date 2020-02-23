Как получить образование в Торонто? Советы от кыргызстанки, которой удалось

Элима Сатыбалдиева — студентка второго курса Seneca College Toronto — одного из самых известных государственных колледжей Канады, основанного в 1967 году. Она уехала по трансферной программе (Liberal Arts University Transfer), которая дает возможность студенту после второго курса колледжа перевестись в университет.

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До переезда в Канаду Элима год жила в США. Она рассказала 24.kg, почему покинула Штаты, о студенческой жизни и можно ли, не имея больших средств, поехать учиться за границу.

— Элима, расскажи о себе, семье...

— Мне 18 лет. У меня большая семья: два старших брата, сестра и младший брат. Папа юрист, в прошлом генпрокурор, сейчас президент Федерации волейбола Кыргызстана, а мама врач. Братья работают в частных компаниях, младший учится в школе. Сестра блогер, известная под псевдонимом Eldana Foureyes.

Когда узнают, что мы сестры, начинают задавать много вопросов. Но мы с Эльданой не так часто видимся, ведь редко бываем вместе в одном городе. Можно сказать, в основном следим друг за другом в интернете.

— Расскажи, пожалуйста, как тебе удалось поступить в Канаду.

— В 11-м классе я улетела в школу в США, штат Миннесота, по программе культурного обмена. И думала, что там и останусь для дальнейшего обучения. Однако, прожив год, поняла, что не вижу свое будущее в этой стране. Как бы мне ни нравилось по ней путешествовать, жить я там не хочу.

Фото героини публикации

С мамой стали думать, куда можно поступить, ей хотелось выбрать такую страну, где можно было бы остаться жить. В Европе это сделать сложно, и мы начали думать о Канаде. Раньше я никогда даже не рассматривала ее как вариант, но, подумав, поняла, что ни разу не слышала ничего негативного об этой стране. Посмотрев пару видео, решила, что полечу именно туда. Мы обратились в компанию, которая помогает с поступлением за рубеж, выбрали город, нашли колледж, подали документы, получили визу. И вот я здесь.

— Чем тебе не понравилась Америка?

— Я бы не сказала, что мне там не понравилось, первое время было трудно. В плане дальнейшего проживания Штаты мне не подходят из-за нередко негативного отношения к мигрантам, особенно с Дональдом Трампом во главе.

Фото героини публикации

— Вы с мамой тщательно выбирали страну, чтобы жить постоянно. То есть изначально ты планировала переехать из Кыргызстана навсегда?

— Скорее, маме хочется, чтобы я переехала за границу, за счастливым будущем. Мне же пока кажется, что особой роли место проживания играть не будет, если будут окружать родные и близкие люди. Сейчас мне нравится здесь, и я благодарна за весь опыт, который получаю. Но сказать точно, останусь я здесь или вернусь домой, не могу.

— Расскажиопрограмме Liberal Arts University Transfer.

— Это двухгодичная программа без определенного направления, рассчитанная на дальнейший трансфер в университет — сразу на третий курс. Идеальный вариант для тех абитуриентов, которые не могут определиться с будущей профессией после школы. Программа дает дополнительные два года, чтобы подумать и понять, что тебе интересно. К тому же колледж намного дешевле университета, не теряя времени, вы можете сэкономить на первых двух годах обучения.

Фото героини публикации

— А сколько стоит обучение в твоем колледже?

— Сейчас уходит примерно $10 тысяч в год. Обучение обязательно буду продолжать в университете и получу степень бакалавра. Однако направление пока не выбрала. На обучение в университете надеюсь получить грант, поэтому сказать, сколько буду платить, не могу, все зависит от вуза.

— Чем отличается канадская система образования от кыргызской?

— В постсоветских государствах принято считать, что образование — это обязательно бакалавриат, потом магистратура. Здесь же многим достаточно отучиться два-три года в колледже, получить диплом и при этом успешно устроиться на достойную работу.

У нас почему-то все стремятся учиться на юристов, экономистов, а профессию электрика, к примеру, не воспринимают всерьез. Хотя здесь учиться на того же электрика совсем не стыдно, люди работают и получают хорошие деньги. Элима Сатыбалдиева

— Дорого ли жить, учиться в Канаде? Как ты решаешь финансовые вопросы?

— Жизнь в Канаде, конечно, дороже, чем дома, но и уровень жизни выше, так же как и заработная плата. В свободное от учебы время подрабатываю официанткой в узбекском ресторане, получаю минимум $14 в час, этого мне вполне хватает. Родители оплачивают мое обучение, а на все остальное стараюсь зарабатывать сама.

Фото героини публикации

Для студента Торонто — дорогой город, Ванкувер еще дороже. Студенческим считается город, расположенный недалеко от Торонто, одноименный со столицей Великобритании, — Лондон. Там намного дешевле, и большинство студентов едет именно туда.

— Тяжело было сразу после школы оставить родительский дом и начать жить в чужой стране без знакомых и родных?

— Первое время, когда прилетела в Америку на учебу, плакала буквально каждый день. Все в новом месте было чужим, вызывало ненависть, все всегда сравнивала с домом. И казалось, что никогда не смогу жить за границей. За первый год набрала 13 килограммов . Хотя, по рассказам, некоторые, наоборот, сбрасывают в первый год, особенно мальчики.

Фото героини публикации

Однако прошло время, и я поняла, что проблема не в том, что меня окружает, а в моем отношении к этому. Я не хотела принимать новую для себя культуру. Но, как только открылась тому миру, в который попала, поняла, что все совсем не плохо. Сразу и друзей куча, и положительных эмоций! Когда улетала из США, плакала, хотела остаться еще.

— Опиши канадскую молодежь.

— Местная молодежь сильно отличается ценностями. Но Торонто — настолько многокультурный и разнообразный город, да и Канада в целом, что любой найдет людей со схожими интересами, ценностями и традициями. Поэтому мне сложно судить обо всей молодежи. Хотя главное отличие, наверное, в том, что здесь все свободнее, не скованы традициями и чужим мнением.

Фото героини публикации

— Что тебе понравилось и не понравилось в Канаде?

— В целом мне очень нравится Канада своей природой, разнообразием и людьми. Единственный для меня минус — погода: зимой холод просто невыносимый, ветер продувает до костей, а летом жара и высокая влажность.

— Какие советы дашь тем, кто хотел бы работать или учиться в Канаде?

— Думаю, главный совет, который могу дать по собственному опыту, — быть открытым. Мне очень нравится английское слово open-minded. Таким нужно стараться быть всегда: готовым принимать новое и незнакомое без предубеждений и осуждения. Будущим студентам хотелось бы сказать: не расслабляйтесь, когда первый семестр будет для вас легким. Независимо от программы, дальше будет сложнее, готовься!

Фото героини публикации

На счет финансов можете не переживать. У меня много знакомых, которые прилетели самостоятельно и оплачивают учебу, обеспечивают себя. Гранты для иностранных студентов лимитированы. Кыргызов, кто по гранту обучается, здесь редко можно встретить.