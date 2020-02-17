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Общество

Разборки чемпиона и чиновника. Кылычбек Саркарбаев про инцидент и Матраимова

Отстраненный от работы глава Ошского городского комитета по физической культуре и спорту Кылычбек Саркарбаев рассказал 24.kg свою версию произошедшего.

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По его словам, он сам попросил мэра города Таалайбека Сарыбашова отстранить, чтобы разобраться во всем.

«В последнее время очень много информации появилось о том, что я якобы замешан в плохих делах. Считаю, что с моральной точки зрения я не могу сейчас заниматься своими обязанностями. Поэтому сам попросил мэра отстранить меня от должности. Он согласился», — сказал Кылычбек Саркарбаев.

Касаясь инцидента с Тологоном Рахманберди уулу и стрельбой, собеседник редакции рассказал, что знаком со спортсменом около 10 лет, но неприязненных отношений между ними никогда не было.

«Мы были как братья. По факту стрельбы я был допрошен правоохранительными органами, где сказал, что ни в кого не стрелял», — добавил Кылычбек Саркарбаев.

Чиновник также прокомментировал отношения с Райымбеком Матраимовым. Об их отношениях сообщают СМИ.

«Я знаю Райымбека Матраимова как человека, поддерживающего спорт. Я тренировался в клубе EREM, сейчас там гимнастикой занимается моя дочь. Ничего плохого сказать не могу. В принципе, я поддерживаю всех, кто так или иначе вкладывается в спорт», — сказал Кылычбек Саркарбаев.

Напомним, ранее чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу выступил с заявлением о том, что глава Ошского комитета по физической культуре и спорту Кылычбек Саркарбаев угрожал и стрелял в него, ранив в ногу.

В сентябре 2019 года в Кара-Суйском районе произошла перестрелка. Раненый боец ММА утверждал, что пуля попала в ногу. На самом деле он получил ранение в ягодицу. Спустя несколько дней Рахманберди уулу выступил с видеообращением, где заявил, что чиновник от спорта Кылычбек Саркарбаев невиновен. Затем спортсмен написал встречное заявление.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143876/
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