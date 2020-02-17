События в Кой-Таше. Адвоката подозревают в разглашении тайны следствия

Адвоката одного из фигурантов уголовного дела о событиях в Кой-Таше 7-8 августа Бакыта Автандил уулу подозревают в разглашении тайны следствия. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам юриста, факт зарегистрирован в ЕРПП. «Но это совершенно неправильно. Я предоставлял информацию журналистам, но уже после того, как следствие завершилось. Подробности не раскрывал. Содержание материалов тоже не обнародовал. Я обжалую это решение», — сказал Бакыт Автандил уулу.

Отметим, следствие завершено. Все фигуранты, за исключением бывшего президента Алмазбека Атамбаева, ознакомились с делом. Он отказался.

Атамбаеву вменяют восемь статей УК КР: «Организация массовых беспорядков», «Покушение на убийство», «Организация убийства», «Убийство», «Захват заложников», «Незаконный оборот оружия», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Воспрепятствование следствию».

Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру. До конца недели, вероятно, оно уйдет в суд и будет назначена дата предварительных слушаний.