Алмазбек Атамбаев отказался знакомиться с материалами по событиям в Кой-Таше

Бывший президент Алмазбек Атамбаев отказался изучать материалы уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Замир Жоошев.

Отмечается, что Алмазбек Атамбаев не участвует в следственных действиях, в очных ставках и все предъявленные ему обвинения считает незаконными. Юристы бывшего главы государства дошли до 46-го из 80 имеющихся томов.

Атамбаеву вменяют восемь статей УК КР: «Организация массовых беспорядков», «Покушение на убийство», «Организация убийства», «Убийство», «Захват заложников», «Незаконный оборот оружия», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Воспрепятствование следствию».