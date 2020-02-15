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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Пользователя Facebook подозревают в разжигании межнациональной розни

Комментатора в Facebook Тимура Болчурова подозревают в разжигании межнациональной розни. Милиция начала в отношении него досудебное производство по статье 313 (возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) УК КР.  Об этом 24.kg сообщили в Первомайском РОВД Бишкека. 

Отмечается, что под одним из постов о трагических событиях в селе Масанчи Кордайского района Казахстана Тимур Болчуров написал «резать их, как баранов» в отношении представителей национальных меньшинств. 

Другие пользователи указали, что этот комментарий носит не только провокационный, но и экстремистский характер и пообещали обратиться в ГКНБ и ГУВД Бишкека с заявлением, чтобы в отношении автора недопустимого комментария компетентные органы провели досудебную проверку.

Однако, как уточнили в ГУВД, заявления не поступало. Досудебное производство проводится по факту публикаций в СМИ и соцсетях. 

Напомним, что пользователи социальных сетей распространили видео погромов и стрельбы в селе Масанчи Кордайского района. По официальной версии властей Казахстана, в селе Масанчи произошла массовая драка. Следственное управление Департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование по статьям «Организация и участие в массовых беспорядках» и «Убийство».

По последним данным, жертвами конфликта стали 11 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143737/
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