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Общество

Конфликт с активистами в городе Ош. Среди провокаторов были сотрудники милиции

Среди провокаторов, которые пытались сорвать мероприятие активистов в Оше, были сотрудники УВД области.

Напомним, гражданские активисты из Бишкека, которые выехали в южную столицу для проведения мероприятия под названием «Валить нельзя остаться», подверглись угрозам со стороны неизвестных.

На видеокадрах, где запечатлены те, кто требовал от активиста Улана Усейина покинуть Ош, пользователи Twitter узнали сотрудников 10-го отдела УВД Ошской области. 

По словам пользователей, на видео запечатлены капитан милиции Мирлан Рахманов и майор милиции Мирлан Турдуев, которые работают в органах внутренних дел.

В МВД информацию не комментируют. В ведомстве заявили, что направили запрос в УВД Ошской области для уточнения личности запечатленных на видео. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143711/
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