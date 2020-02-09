Конфликт в Масанчи. Беженцам оказывают помощь Минздрав и Красный Полумесяц

Волонтеры и сотрудники Красного Полумесяца совместно с представителями Министерства здравоохранения Кыргызстана оказывают помощь прибывшим из Кордайского района Казахстана беженцам. Об этом сообщает Азамат Баялинов.

По его данным, национальная команда реагирования на бедствия Красного Полумесяца провела оперативную оценку нужд и потребностей перемещенного населения, которое сейчас размещается вблизи и в самом Токмаке. Большая часть нужд покрывается дунганской диаспорой КР и органами местной власти.

Ранее диаспора объявила сбор гуманитарной помощи прибывающим казахстанцам.

«Людям сейчас нужны самые простые, но очень необходимые вещи: одеяла, пледы, теплая одежда, как для мужчин, так и женщин, и, конечно, детей. Нужны вода, продукты питания, средства гигиены, малышам памперсы, мыломоющие средства и средства первой необходимости», — рассказали волонтеры.

Первый пункт сбора гуманитарной помощи открыт в Бишкеке по адресу: улица Огонбаева, 222 (пересекает улицу Гоголя). Ориентир магазин «Канцлер». Он будет работать ежедневно с 10.00 до 18.00.

Пункт сбора помощи также открыт в Токмаке в кафе «Пекин».