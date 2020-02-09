12:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Конфликт в Масанчи. Беженцам оказывают помощь Минздрав и Красный Полумесяц

Волонтеры и сотрудники Красного Полумесяца совместно с представителями Министерства здравоохранения Кыргызстана оказывают помощь прибывшим из Кордайского района Казахстана беженцам. Об этом сообщает Азамат Баялинов.

По его данным, национальная команда реагирования на бедствия Красного Полумесяца провела оперативную оценку нужд и потребностей перемещенного населения, которое сейчас размещается вблизи и в самом Токмаке. Большая часть нужд покрывается дунганской диаспорой КР и органами местной власти.

Ранее диаспора объявила сбор гуманитарной помощи прибывающим казахстанцам.

«Людям сейчас нужны самые простые, но очень необходимые вещи: одеяла, пледы, теплая одежда, как для мужчин, так и женщин, и, конечно, детей. Нужны вода, продукты питания, средства гигиены, малышам памперсы, мыломоющие средства и средства первой необходимости», — рассказали волонтеры.

Первый пункт сбора гуманитарной помощи открыт в Бишкеке по адресу: улица Огонбаева, 222 (пересекает улицу Гоголя). Ориентир магазин «Канцлер». Он будет работать ежедневно с 10.00 до 18.00.

Пункт сбора помощи также открыт в Токмаке в кафе «Пекин».

Телефоны для справок: +996550150387, +996550252514, +996553485092.

Беженцы начали массово прибывать вчера, 8 февраля. Кыргызско-казахскую границу через контрольно-пропускной пункт «Кен-Булун-автодорожный» накануне пересекли около 4 тысяч человек.

Напомним, что 7 февраля пользователи социальных сетей распространили видео погромов и стрельбы в селе Масанчи Кордайского района. По официальной версии властей РК, в селе Масанчи произошла массовая драка. Следственное управление Департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование по статьям «Организация и участие в массовых беспорядках» и «Убийство».

По последним данным, в конфликте погибли 11 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143064/
просмотров: 458
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт в Масанчи. Число жертв увеличилось до 11 человек
Конфликт в Масанчи. Кыргызско-казахскую границу пересекли около 4 тысяч человек
Режим чрезвычайной ситуации введен в Кордайском районе Казахстана
Пострадавшим в Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки
Конфликт в Масанчи. На кыргызской-казахской границе наблюдается скопление людей
Беспорядки близ казахской границы. КПП Кыргызстана работают в штатном режиме
Конфликт в Масанчи. Восемь человек погибли, еще восемь — в больнице Токмака
Конфликт близ казахской границы. Пограничники КР перешли на усиление
В казахском селе Масанчи около границы с Кыргызстаном конфликт. Слышны выстрелы
Фото обмерзшего полицейского в Казахстане обсуждают в соцсетях
Популярные новости
В&nbsp;Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и&nbsp;Сортобе не&nbsp;уезжать в&nbsp;Кыргызстан Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
В&nbsp;семье Акаевых еще одно горе. Умер племянник первого президента В семье Акаевых еще одно горе. Умер племянник первого президента
Бизнес
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
9 февраля, воскресенье
12:29
Коронавирусу присвоено временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) Коронавирусу присвоено временное название — Novel Coron...
12:21
Конфликт в Масанчи. Беженцам оказывают помощь Минздрав и Красный Полумесяц
12:12
Самый высокий уровень семейного насилия по Кыргызстану — в Бишкеке
12:01
Конфликт в Масанчи. Число жертв увеличилось до 11 человек
11:19
Победа нокаутом. Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC