Пострадавшим в Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки

Общественный фонд «Хуэйзу» и дунганская диаспора Кыргызстана объявили сбор гуманитарной помощи пострадавшим в беспорядках в селе Масанчи (Казахстан).

Как сообщили 24.kg инициаторы, у многих пострадавших казахстанцев сгорели дома, огнем уничтожены не только жилье, но и личные вещи, нет продуктов питания.

«Людям сейчас нужны самые простые, но очень необходимые вещи: одеяла, пледы, теплая одежда, как для мужчин, так и женщин, и, конечно, детей. Нужны вода, продукты питания, средства гигиены, малышам памперсы, мыломоющие средства и средства первой необходимости», — рассказали волонтеры.

Напомним, что накануне пользователи социальных сетей распространили видео погромов и стрельбы в селе Масанчи Кордайского района. По официальной версии властей Казахстана, в селе Масанчи произошла массовая драка. Следственное управление Департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование по статьям «Организация и участие в массовых беспорядках» и «Убийство».

По данным МВД РК, восемь человек погибли, пострадали несколько десятков.

Сегодня к вечеру на кыргызско-казахской границе вблизи контрольно-пропускного пункта «Кен-Булун-автодорожный» наблюдалось скопление людей. По данным очевидцев, сейчас в эпицентре скопления около 200-250 человек. По их словам, собравшиеся — это в большинстве своем кыргызстанцы, которые ожидают своих родственников, проживающих в Казахстане, в селах, где вчера произошли беспорядки. Граждан РК хотят забрать близкие, чтобы они временно пожили в Кыргызстане. Они должны перейти границу.

Первый пункт сбора гуманитарной помощи открыт в Бишкеке по адресу: улица Огонбаева, 222 (пересекает улицу Гоголя). Ориентир магазин «Канцлер». Он будет работать ежедневно с 10.00 до 18.00.

Пункт сбора помощи также открыт в Токмаке в кафе «Пекин».

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