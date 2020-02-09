Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан

Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе во главе с заместителем премьер-министра Бердыбеком Сапарбаевым вчера прибыла в Жамбылскую область.

По данным казахстанских СМИ, вице-премьер объехал все населенные пункты, имевшие причастность к беспорядкам, изучил ситуацию на местах и встретился с местными жителями.



После посещения больницы Бердыбек Сапарбаев встретился с полицейскими и военнослужащими, которые сейчас патрулируют населенные пункты Кордай, Масанчи, Аухатты, Сортобе.

Местные жители на встрече с чиновником высказали опасения, что беспорядки могут повториться вновь. Бердыбек Сапарбаев заверил, что власти этого не допустят и ситуация находится на контроле.

«Мы наведем порядок, не беспокойтесь. Мы обязательно найдем провокаторов, зачинщиков. Молодые люди погибли. За что? За кого? Мы проведем встречу во всех населенных пунктах», — отметил он.

Скажите своим родственникам, чтобы не уезжали в Кыргызстан. Мы в ближайшее время поедем на границу. Бердыбек Сапарбаев

Ранее сообщалось, что кыргызско-казахскую границу пересекли около 4 тысяч человек.

Напомним, что 7 февраля пользователи социальных сетей распространили видео погромов и стрельбы в селе Масанчи Кордайского района. По официальной версии властей Казахстана, в селе Масанчи произошла массовая драка. Следственное управление Департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование по статьям «Организация и участие в массовых беспорядках» и «Убийство».

По последним данным, в беспорядках в селе Масанчи и других населенных пунктах участвовали почти 1 тысяча человек, 8 погибли, 40 ранены, 50 задержаны. От поджогов пострадали более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля.

В Кордайском районе РК введен режим чрезвычайной ситуации.