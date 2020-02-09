09:49
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан

Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе во главе с заместителем премьер-министра Бердыбеком Сапарбаевым вчера прибыла в Жамбылскую область.

По данным казахстанских СМИ, вице-премьер объехал все населенные пункты, имевшие причастность к беспорядкам, изучил ситуацию на местах и встретился с местными жителями.

После посещения больницы Бердыбек Сапарбаев встретился с полицейскими и военнослужащими, которые сейчас патрулируют населенные пункты Кордай, Масанчи, Аухатты, Сортобе.

Местные жители на встрече с чиновником высказали опасения, что беспорядки могут повториться вновь. Бердыбек Сапарбаев заверил, что власти этого не допустят и ситуация находится на контроле.

«Мы наведем порядок, не беспокойтесь. Мы обязательно найдем провокаторов, зачинщиков. Молодые люди погибли. За что? За кого? Мы проведем встречу во всех населенных пунктах», — отметил он.

Скажите своим родственникам, чтобы не уезжали в Кыргызстан. Мы в ближайшее время поедем на границу.

Бердыбек Сапарбаев

Ранее сообщалось, что кыргызско-казахскую границу пересекли около 4 тысяч человек.

Напомним, что 7 февраля пользователи социальных сетей распространили видео погромов и стрельбы в селе Масанчи Кордайского района. По официальной версии властей Казахстана, в селе Масанчи произошла массовая драка. Следственное управление Департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование по статьям «Организация и участие в массовых беспорядках» и «Убийство».

По последним данным, в беспорядках в селе Масанчи и других населенных пунктах участвовали почти 1 тысяча человек, 8 погибли, 40 ранены, 50 задержаны. От поджогов пострадали более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля.

В Кордайском районе РК введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143059/
просмотров: 254
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт в Масанчи. На кыргызской-казахской границе наблюдается скопление людей
Участки для обмена на кыргызско-таджикской границе еще не утвердили
Жители Баткена требуют извинений от вице-премьера Жениша Разакова
Баткенцы хотят рассказать о приграничных проблемах. Им препятствуют
Обмен участками на кыргызско-таджикской границе обсуждают в Бишкеке
Урегулирование приграничной проблемы делегации КР и РТ обсудят в Бишкеке
Жениш Разаков о том, почему считает, что глава села Максат нарушил этику
В отставку вице-премьера. Жениш Разаков прокомментировал митинг в Бишкеке
В Кыргызстане почти год нет спецпредставителя по приграничным вопросам
Они не боятся. Чиновников призвали не запугивать жителей приграничных районов
Популярные новости
В&nbsp;Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание
В&nbsp;семье Акаевых еще одно горе. Умер племянник первого президента В семье Акаевых еще одно горе. Умер племянник первого президента
В&nbsp;Баткене начали обмен участками с&nbsp;Таджикистаном. Местные жители не&nbsp;в&nbsp;курсе В Баткене начали обмен участками с Таджикистаном. Местные жители не в курсе
Бизнес
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
9 февраля, воскресенье
09:32
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе н...
09:00
Неделя-24. Смерть Айдара Акаева и обмен участками на границе с Таджикистаном
08:44
Конфликт в Масанчи. Кыргызско-казахскую границу пересекли около 4 тысяч человек
08:24
Режим чрезвычайной ситуации введен в Кордайском районе Казахстана
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
8 февраля, суббота
21:36
Выпуск смартфонов BlackBerry прекратят в 2020 году
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 февраля: днем будет жарко
20:55
Конфликт в Масанчи. На границе с Казахстаном скопление людей увеличивается
20:25
Пострадавшим в Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки
20:04
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень не превышен