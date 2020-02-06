Айдар Акаев будет похоронен в Москве. Решение семьи

Сын первого президента Кыргызстана Аскара Акаева Айдар будет похоронен в Москве. Такое решение приняла семья. Об этом 24.kg сообщили близкие Акаевых.

Церемония прощания и похороны состоятся 8 февраля, в субботу.

44-летний Айдар Акаев скончался вчера вечером. По предварительным данным, у него произошла внезапная остановка сердца. Врачи не успели его спасти.

По данным российских СМИ, тело Айдара Акаева было обнаружено в коттеджном поселке «Зеленая Лощина» на Рублево-Успенском шоссе.