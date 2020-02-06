Айдар Акаев будет похоронен в Москве. Решение семьи

Сын первого президента Кыргызстана Аскара Акаева Айдар будет похоронен в Москве. Такое решение приняла семья. Об этом 24.kg сообщили близкие Акаевых.
Церемония прощания и похороны состоятся 8 февраля, в субботу.
44-летний Айдар Акаев скончался вчера вечером. По предварительным данным, у него произошла внезапная остановка сердца. Врачи не успели его спасти.
По данным российских СМИ, тело Айдара Акаева было обнаружено в коттеджном поселке «Зеленая Лощина» на Рублево-Успенском шоссе.
Айдар Акаев был женат на дочери известной в кинематографических кругах семьи Чокубаевых — Сайкал. У них трое детей.
После того как семья Акаевых переехала в Москву, Айдар занимался бизнесом.
Стало также известно о смерти племянника Аскара Акаева — Кубана Акаева. Кубан Акаев — сын брата Аскара Акаева Чилтена Акаева. Вчера его похоронили в Кемине.