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Общество

Айдар Акаев будет похоронен в Москве. Решение семьи

Сын первого президента Кыргызстана Аскара Акаева Айдар будет похоронен в Москве. Такое решение приняла семья. Об этом 24.kg сообщили близкие Акаевых.

Церемония прощания и похороны состоятся 8 февраля, в субботу.

44-летний Айдар Акаев скончался вчера вечером. По предварительным данным, у него произошла внезапная остановка сердца. Врачи не успели его спасти.

По данным российских СМИ, тело Айдара Акаева было обнаружено в коттеджном поселке «Зеленая Лощина» на Рублево-Успенском шоссе.

Айдар Акаев был женат на дочери известной в кинематографических кругах семьи Чокубаевых — Сайкал. У них трое детей.

После того как семья Акаевых переехала в Москву, Айдар занимался бизнесом.

Стало также известно о смерти племянника Аскара Акаева — Кубана Акаева. Кубан Акаев — сын брата Аскара Акаева Чилтена Акаева. Вчера его похоронили в Кемине.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142815/
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