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Общество

В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева

В Москве вчера скоропостижно скончался сын первого президента Кыргызстана Аскара Акаева Айдар. Об этом 24.kg сообщили близкие семьи.

По предварительным данным, у 44-летнего Айдара Акаева произошла внезапная остановка сердца. Врачи не успели его спасти.

Напомним, у свергнутого 24 марта 2005 года президента четверо детей — Бермет, Айдар, Саадат и Илим.

Бермет и Айдар Акаевы баллотировались в Жогорку Кенеш и получили депутатские мандаты от партии власти «Алга Кыргызстан». Это вызвало широкий протест в стране. В результате митингов, завершившихся 24 марта 2005 года захватом «Белого дома», Аскара Акаева свергли. Он сбежал из страны с семьей.

Айдар Акаев был женат на дочери известной в кинематографических кругах семьи Чокубаевых — Сайкал. У них двое детей.

После того как семья Акаевых переехала в Москву, Айдар занимался бизнесом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142747/
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