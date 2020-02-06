11:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В семье Акаевых еще одно горе. Умер племянник первого президента

В семье первого президента Кыргызстана еще одно горе. Стало известно о смерти племянника Аскара Акаева — Кубана Акаева. Информацию 24.kg подтвердили близкие родственники.

Кубан Акаев — сын брата Аскара Акаева Чилтена Акаева.

Похороны состоялись 5 февраля в Кемине. Ему было 59 лет.

Сегодня стало известно, что накануне вечером в Москве скоропостижно скончался сын первого президента Кыргызстана Аскара Акаева Айдар. По предварительным данным, у 44-летнего Айдара Акаева произошла внезапная остановка сердца. Врачи не успели его спасти.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142777/
просмотров: 2833
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Пышный юбилей Аскара Акаева в Москве. Кто поехал поздравлять первого президента
Российский политолог нашел работу для беглых президентов Кыргызстана
Генпрокуратура рассказала, в чем обвиняются Аскар Акаев и члены его семьи
В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет
Акаев, Бакиев, Атамбаев. Как лишали статуса экс-президента бывших лидеров КР
Аскар Акаев рассказал о своем возможном возвращении в Кыргызстан
Что думает Аскар Акаев о Сооронбае Жээнбекове, он рассказал журналистам
Цифра дня. 27 лет назад в Кыргызстане прошли первые президентские выборы
В Джалал-Абад приехали организаторы курултая оппозиции. А их не ждали
Популярные новости
В&nbsp;Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Из&nbsp;скандала в&nbsp;скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять Из скандала в скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять
Суд по&nbsp;Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова Суд по Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова
На&nbsp;российском сайте продают кыргызские паспорта На российском сайте продают кыргызские паспорта
Бизнес
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
Все ради абонентов. В&nbsp;компании &laquo;Акнет&raquo; подвели итоги работы за&nbsp;2019 год Все ради абонентов. В компании «Акнет» подвели итоги работы за 2019 год
6 февраля, четверг
11:23
Депутат рассказал, как в Кыргызстане мучаются инвесторы Депутат рассказал, как в Кыргызстане мучаются инвесторы...
11:14
Скандал в Федерации профсоюзов. Сторонники Мирбека Асанакунова о захвате власти
11:08
В 2019 году обменный курс доллара снизился на 0,3 процента
10:48
На уроке физкультуры учитель пинает детей. Чиновники начали разбирательство
10:38
Работает спустя рукава. Депутаты продолжают критиковать правительство