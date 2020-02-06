В семье Акаевых еще одно горе. Умер племянник первого президента

В семье первого президента Кыргызстана еще одно горе. Стало известно о смерти племянника Аскара Акаева — Кубана Акаева. Информацию 24.kg подтвердили близкие родственники.

Кубан Акаев — сын брата Аскара Акаева Чилтена Акаева.

Похороны состоялись 5 февраля в Кемине. Ему было 59 лет.

Сегодня стало известно, что накануне вечером в Москве скоропостижно скончался сын первого президента Кыргызстана Аскара Акаева Айдар. По предварительным данным, у 44-летнего Айдара Акаева произошла внезапная остановка сердца. Врачи не успели его спасти.