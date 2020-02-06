Скандал в Федерации профсоюзов. Сторонники Мирбека Асанакунова о захвате власти

Председатель Федерации профсоюзов Мирбек Асанакунов отстранен от должности незаконно. Об этом на пресс-конференции заявил его заместитель Жээнбек Осмоналиев.
По его словам, заседание совета федерации прошло с нарушением закона.
Он отметил, что сегодня кабинет председателя опечатан и из бухгалтерии изъяли печать.
«Мы расцениваем это как захват власти. Если бы все было в рамках закона, то мы согласились бы. Если не нравится Мирбек Асанакунов, подождите, он выйдет из больницы, созовем съезд и решим», — сказала председатель центрального комитета Профсоюза работников торговли Дамира Доолоталиева.
«Ранее Верховный суд прекратил дело по иску о признании недействительным постановления совета федерации в 2017 году. Такое решение они объяснили тем, что суд не имеет права вмешиваться во внутренние дела неправительственной организации. Она может принимать решения в рамках действующего устава. Тогда совет профсоюзов решил отстранить председателя своим решением», — добавили участники пресс-конференции.
Напомним, ранее отдельные представители Федерации профсоюзов заявили, что Мирбек Асанакунов незаконно возглавляет организацию в течение трех лет. По их сведениям, он подделал записи в трудовой книжке о работе в профсоюзной организации.