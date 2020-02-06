Скандал в Федерации профсоюзов. Сторонники Мирбека Асанакунова о захвате власти

Председатель Федерации профсоюзов Мирбек Асанакунов отстранен от должности незаконно. Об этом на пресс-конференции заявил его заместитель Жээнбек Осмоналиев.

По его словам, заседание совета федерации прошло с нарушением закона.

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«На заседание пришли 14 членов совета, устно заявили, что есть еще четыре доверенности. На собрании не было кворума, так как должны были присутствовать хотя бы 19 человек из 29 членов совета. Они проголосовали за освобождение Мирбека Асанакунова, который находится на больничном. Мы считаем эти действия незаконными», — сообщил Жээнбек Осмоналиев.

Он отметил, что сегодня кабинет председателя опечатан и из бухгалтерии изъяли печать.

«Мы расцениваем это как захват власти. Если бы все было в рамках закона, то мы согласились бы. Если не нравится Мирбек Асанакунов, подождите, он выйдет из больницы, созовем съезд и решим», — сказала председатель центрального комитета Профсоюза работников торговли Дамира Доолоталиева.

«Ранее Верховный суд прекратил дело по иску о признании недействительным постановления совета федерации в 2017 году. Такое решение они объяснили тем, что суд не имеет права вмешиваться во внутренние дела неправительственной организации. Она может принимать решения в рамках действующего устава. Тогда совет профсоюзов решил отстранить председателя своим решением», — добавили участники пресс-конференции.

Напомним, ранее отдельные представители Федерации профсоюзов заявили, что Мирбек Асанакунов незаконно возглавляет организацию в течение трех лет. По их сведениям, он подделал записи в трудовой книжке о работе в профсоюзной организации.