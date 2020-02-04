19:43
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

В Кыргызстан прибыли тест-системы диагностики коронавируса

В Кыргызстан из России прибыли тест-системы диагностики коронавируса. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

По его словам, они находятся в национальной вирусологической лаборатории департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава.

Читайте по теме
Тест-системы диагностики коронавируса страны ЕАЭС и СНГ получат от России

«По показаниям у приезжих из Китая и других стран берется мазок и направляется на лабораторный анализ», — отметил он.

Толо Исаков отметил, что поступивших систем хватит для проведения 500 лабораторных исследований.

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 426 человек. Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142598/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
В Военном госпитале ГКДО размещены 26 человек, прибывших из Китая
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 426 человек
В Азии из-за коронавируса отменяют один крупный чемпионат за другим
Президент поблагодарил власти Казахстана за возвращение кыргызстанцев из Уханя
Кыргызстан поможет Китаю в борьбе с коронавирусом
Из-за коронавируса Минздрав Кыргызстана дополнительно получит 30 миллионов сомов
Новый вирус в Китае. У прибывших из Уханя кыргызстанцев симптомов нет
Новый вирус в Китае. В Ухане за 10 дней построили временную больницу
Тест-системы диагностики коронавируса страны ЕАЭС и СНГ получат от России
Зачем такие акции? Министр культуры поддержал флешмоб против коронавируса
Популярные новости
Из&nbsp;скандала в&nbsp;скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять Из скандала в скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять
Убийство Саймаити. Финпол о&nbsp;неуплате налогов на&nbsp;6&nbsp;миллиардов сомов (обновлено) Убийство Саймаити. Финпол о неуплате налогов на 6 миллиардов сомов (обновлено)
На&nbsp;российском сайте продают кыргызские паспорта На российском сайте продают кыргызские паспорта
Дело Курсана Асанова. Заявление на&nbsp;экс-замминистра написал Жениш Разаков Дело Курсана Асанова. Заявление на экс-замминистра написал Жениш Разаков
Бизнес
Все ради абонентов. В&nbsp;компании &laquo;Акнет&raquo; подвели итоги работы за&nbsp;2019 год Все ради абонентов. В компании «Акнет» подвели итоги работы за 2019 год
ИПОТЕКА 15: &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; объявил о&nbsp;запуске новой акции ИПОТЕКА 15: «Халык Банк Кыргызстан» объявил о запуске новой акции
Ядерная медицина&nbsp;&mdash; надежный союзник в&nbsp;борьбе с&nbsp;онкологическими заболеваниями Ядерная медицина — надежный союзник в борьбе с онкологическими заболеваниями
Банку &laquo;Бай Тушум&raquo; 20&nbsp;лет. Курс на&nbsp;новые продукты и&nbsp;рост капитала Банку «Бай Тушум» 20 лет. Курс на новые продукты и рост капитала
4 февраля, вторник
19:22
Ранее суд в России блокировал сайт, где продают паспорта Кыргызстана Ранее суд в России блокировал сайт, где продают паспорт...
19:02
Новая глава управления капстроительства Бишкека связана со скандальной стройкой
19:01
В Кыргызстан прибыли тест-системы диагностики коронавируса
18:43
Ввести мораторий на разработку россыпных месторождений просят активисты
18:36
Кайыргуль Урумканова призывает журналистов объединиться против DDoS-атак