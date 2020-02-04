В Кыргызстан прибыли тест-системы диагностики коронавируса

В Кыргызстан из России прибыли тест-системы диагностики коронавируса. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.
По его словам, они находятся в национальной вирусологической лаборатории департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава.
«По показаниям у приезжих из Китая и других стран берется мазок и направляется на лабораторный анализ», — отметил он.
Толо Исаков отметил, что поступивших систем хватит для проведения 500 лабораторных исследований.
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 426 человек. Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.