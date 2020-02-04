В Кыргызстан прибыли тест-системы диагностики коронавируса

В Кыргызстан из России прибыли тест-системы диагностики коронавируса. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

По его словам, они находятся в национальной вирусологической лаборатории департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава.

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«По показаниям у приезжих из Китая и других стран берется мазок и направляется на лабораторный анализ», — отметил он.

Толо Исаков отметил, что поступивших систем хватит для проведения 500 лабораторных исследований.

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 426 человек. Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.