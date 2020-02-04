Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 426 человек

От нового коронавируса в Китае умерло 426 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Одновременно увеличивается и число выздоровевших — 644 человека. Количество подтвержденных случаев заболевания растет — зарегистрировано 20 тысяч 588 случаев.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 13 тысяч 522 случая заражения, 414 умерших и 396 выздоровевших.

Увеличивается и число стран, где зафиксировали зараженных коронавирусом. На сегодня за пределами Китая подтверждены 188 случаев заболевания в 26 странах. Больше всего больных в Японии (20), Таиланде (19), Сингапуре (18), Гонконге (15), Южной Корее (15), Австралии (12), Германии (12), США (11) и на Тайване (10).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.