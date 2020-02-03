Бардак с парковкой возле ЦУМа: мэрия и частная компания судятся, страдают люди

Парковка на улице Шопокова в Бишкеке бесплатная только возле ЦУМа. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель компании Parking.kg Сергей Попов.

Он напомнил, что ранее на пресс-конференции чиновники мэрии заявили, что оплата на улице Шопокова взимается незаконно, а участок предназначен для гостевой парковки.

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«В 2016 году муниципалитет провел конкурс на реализацию проекта ГЧП по организации платной парковки, в котором мы выиграли. С УЗР был заключен договор на пять лет. В нем предусмотрен участок для гостевой парковки у ЦУМа «Айчурек» на отрезке улицы Шопокова от проспекта Чуй до начала Театрального сквера. На остальных взимается оплата законно. У нас есть все разрешительные документы, выданные мэрией и другими органами», — отметил Сергей Попов.

Он считает, что автовладельцев ввели в заблуждение. Теперь они отказываются платить. В то же время законодательно отказ от оплаты никак не регулируется и не наказывается.

«На этом гостевом участке работают мошенники. Куда мы только ни обращались по этому поводу. Также незаконно они выходят в выходные и праздничные дни, когда парковка бесплатная. Наши сотрудники одеты в жилеты с логотипом, у них есть бейджики», — сказал глава Parking.kg.

Он добавил, что муниципалитет судится с компанией по расторжению договора.

«Они говорят, что мы не выполнили договорные обязательства. Но, так как компания вложила большие деньги на первоначальном этапе, мы пытаемся оспорить, потому как не понимаем, что от нас требует мэрия», — заметил Сергей Попов.

Он пояснил, что в 2019-м компания за аренду земли заплатила УЗР более 2,3 миллиона сомов. Еще 2,5 миллиона перечислили в качестве налогов.

Столичная мэрия ранее проинформировала, что в пилотном режиме запустила проект платных муниципальных стоянок (парковок) возле рынков.