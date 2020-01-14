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Общество

Деньги за парковку на улице Шопокова собирают незаконно

Парковка на улице Шопокова на отрезке от проспекта Чуй до улицы Киевской должна быть бесплатной, деньги за стоянку там взимаются незаконно. Об этом на пресс-конференции сообщил директор муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки» Ислам Момоконов.

По его словам, по договору никто не согласовывал, что данные парковочные места будут платными. Изначально места для парковок возле торгового центра ГУМ «Чынар» были выделены как гостевые.

Отмечается, что данный вопрос будет в скором времени вынесен на обсуждение специальной комиссии по предоставлению земельных участков. Уже начата процедура расторжения договора с неким ОсОО, название которого чиновники затруднились озвучить.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140385/
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