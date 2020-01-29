Стоянки возле рынков Бишкека стали платными

В Бишкеке в пилотном режиме запустили проект платных муниципальных стоянок (парковок) возле рынков. Об этом 24.kg сообщил начальник МП «Бишкекские парковки и стоянки» Ислан Момоконов.

По его словам, наведение порядка начали с Ошского рынка.

«Стоимость составляет 25 сомов вне зависимости от того, сколько времени на стоянке находится машина. Оплата взимается с 8.00 до 20.00. Наши сотрудники одеты в оранжевые жилеты с логотипом мэрии и муниципального предприятия, у всех есть бейджи. На платных участках установили информационные стенды. Оплата взимается наличными. У операторов есть чеки», — сообщил он.

Платные стоянки организовали возле Ошского рынка, рынка «Комфорт» на улице Ибраимова, «Маслосырбазы» на Кулатова и старого рынка на улице Орозбекова.

Со следующей недели планируют запустить такую парковку возле Орто-Сайского рынка.

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«Возле Аламединского рынка вся территория сдана в аренду и места под стоянки нет. Но мы работаем по этому вопросу. На территории Ошского рынка трудности из-за стихийной торговли. На улицах Кулиева и Киевской не получается организовать парковку. Прорабатываем с акимиатом и ГУОБДД рейды», — добавил Ислан Момоконов.

Муниципалитет разработал новое положение об организации парковок, в котором предусмотрено повышение стоимости тарифа в зависимости от зон. Но пока документ не утвержден депутатами БГК.