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Общество

На российском сайте продают кыргызские паспорта

На российском сайте предлагают купить кыргызские ID-карты старого образца за 15 тысяч рублей. Объявление размещено на портале PRAVABZ.

На сайте предлагается оформить ID-карты на любые данные. А за дополнительную плату в 3 тысячи рублей можно сделать генерацию корректных контрольных чисел для машиночитаемой зоны. Это позволит паспорту пройти валидацию, и при проверке не будет ошибок.

из интернета
Фото из интернета. Объявление о продаже кыргызских паспортов на российском сайте

Кроме того, постоянным клиентам и оптовым перепродавцам готовы предложить индивидуальные цены на закупку чистых бланков ID-карт и компонентов, необходимых для их производства под ключ. При этом продавцы сразу предупреждают, что документы поддельные, а изготовлением официальных и законных они не занимаются.

В Государственной регистрационной службе информацию пока не комментируют. В ведомстве лишь отметили, что с 2017 года в республике выдаются ID-карты нового образца — биометрические.

Напомним, что власти США включили Кыргызстан, Эритрею, Мьянму, Нигерию, Судан и Танзанию в список стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на выдачу виз. Такие ограничения в американской администрации мотивируют тем, что в этих государствах действуют недостаточно высокие стандарты обеспечения безопасности. В случае с КР власти США не устраивает степень защищенности паспортов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142401/
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