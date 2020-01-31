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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Новый вирус в Китае. Минздрав Кыргызстана предлагает закрыть границу с КНР

Министерство здравоохранения Кыргызстана предлагает закрыть границу с Китаем в связи с тем, что ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса. Об этом 24.kg сообщил заместитель главы ведомства Мадамин Каратаев.

«Мы предпринимаем все меры по недопущению ввоза в республику и распространения вируса. Усилены санитарно-карантинные меры в пунктах пропуска через границу, готовим Военный госпиталь для изоляции прибывающих из КНР», — сказал он.

Замглавы добавил, что решение о введении каких-либо дополнительных мер будет принято на заседании штаба по отслеживанию эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Решение принято после первого подтвержденного случая передачи вируса от человека к человеку за пределами КНР. По последним данным, от нового коронавируса в Китае умерло уже 213 человек

Отметим, что ранее сообщалось, что по инициативе китайской стороны в связи с празднованием в КНР Нового года — праздника Весны будут временно закрыты пункты пропуска на кыргызско-китайском участке государственной границы. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142209/
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