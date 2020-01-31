Коронавирус в Китае. ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Решение было принято после первого подтвержденного случая передачи вируса от человека к человеку за пределами КНР. В борьбе с эпидемией теперь будут приняты более жесткие меры.

Ранее случаи заражения коронавирусом фиксировались в основном лишь среди людей, которые выехали из эпицентра эпидемии в китайской провинции Хубэй. Введение режима ЧС означает призыв ко всем странам скоординировать меры по борьбе с вирусом под эгидой ВОЗ. Предусмотрены также конкретные меры по сдерживанию распространения вируса.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число инфицированных коронавирусом за пределами КНР пока сравнительно невелико, однако невозможно спрогнозировать, какой ущерб коронавирус может причинить странам со слаборазвитой системой здравоохранения.

По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом во всем мире уже превысило 8 тысяч 100 человек. Это больше, чем количество случаев заражения вирусом SARS 17 лет тому назад. За пределами КНР отмечено 89 подтвержденных случаев заражения.