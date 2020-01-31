Коронавирус в Китае. ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.
Решение было принято после первого подтвержденного случая передачи вируса от человека к человеку за пределами КНР. В борьбе с эпидемией теперь будут приняты более жесткие меры.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число инфицированных коронавирусом за пределами КНР пока сравнительно невелико, однако невозможно спрогнозировать, какой ущерб коронавирус может причинить странам со слаборазвитой системой здравоохранения.
По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом во всем мире уже превысило 8 тысяч 100 человек. Это больше, чем количество случаев заражения вирусом SARS 17 лет тому назад. За пределами КНР отмечено 89 подтвержденных случаев заражения.