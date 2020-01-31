От нового коронавируса в Китае умерло 213 человек

От нового коронавируса в Китае умерло уже 213 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

В то же время 187 человек выздоровели. Количество подтвержденных случаев заболевания продолжает расти — зарегистрировано 9 тысяч 776 случаев.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 5 тысяч 806 случаев заражения и 204 умерших.

За пределами КНР зафиксировано 118 случаев: в Таиланде, Японии, Гонконге, Сингапуре, на Тайване, в Австралии, Макао, Малайзии, Франции, США, Германии, Южной Корее, Объединенных Арабских Эмиратах, Канаде, Вьетнаме, Камбодже, Финляндии, Индии, Непале и на Шри-Ланке.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Решение было принято после первого подтвержденного случая передачи вируса от человека к человеку за пределами Китая. В борьбе с эпидемией теперь будут приняты более жесткие меры.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV — гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека.