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Общество

ГКНБ: Убийство китайского бизнесмена Айеркена Саймаити заказал гражданин Сирии

По предварительным данным, убийство китайского бизнесмена Айеркена Саймаити заказал гражданин Сирии. Об этом на заседании депутатской комиссии сегодня сообщил исполняющий обязанности начальника следственного управления ГКНБ Сагынбек Самидин уулу.

По его словам, заказчик убийства Айеркена Саймаити причастен к террористической деятельности.

«Мы сотрудничаем с турецкой стороной по принципу взаимной помощи. Мы им направили запрос, они нам. По предварительной информации, заказчик убийства — гражданин Сирии, исполнитель — гражданин Узбекистана», — заявил членам депутатской комиссии Сагынбек Самидин уулу.

По данным МВД, на Айеркена Саймаити было возбуждено уголовное дело 23 мая 2017 года на основании заявления некоего гражданина.

«Некий Али Джиган пожаловался, что Айеркен Саймаити, который взял у него $3 миллиона, их не возвращает. Саймаити покинул Кыргызстан до возбуждения уголовного дела», — сказал заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142204/
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