Хозяев лошадей, которые паслись в парках Бишкека, оштрафовали

Накануне табун лошадей обнаружили в парке имени Ататюрка. Хозяев нашли и оштрафовали. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Руководитель МП «Городские парки» Калича Умуралиева заявила 24.kg, что эти же лошади ранее паслись в парке «Ынтымак».

«Вчера сотрудники сообщили, что животные снова появились в парке, теперь имени Ататюрка. Утром поймали и обратились в санитарно-экологическую инспекцию столичного муниципалитета. Выяснилось, что лошади принадлежат жителям села Чон-Таш. Выписан протокол по статье Кодекса о нарушениях, штраф по которой составляет 3 тысячи сомов», — сказала она.

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Калича Умуралиева добавила, что сейчас муниципальные службы подсчитывают ущерб, который нанесли животные зеленым зонам. В частности, в парке «Ынтымак» они повредили поливочный водопровод, вытоптали траву.

«Будет составлен дефектный акт, после чего выставим счет», — отметила она.

В прошлый раз владельцев не штрафовали, провели разъяснительную работу. По мнению Каличи Умуралиевой, из-за того, что ранее санкций не применяли, жители окрестных сел выпасали животных в парках Бишкека.