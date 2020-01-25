Недалеко в парке пасутся Ко... или Как мэрия животных выгоняла

Мэрия разрабатывает новые правила содержания домашних животных. Городские власти хотят определить территории для выгула питомцев. Пока же в столице можно встретить пасущихся овец или лошадей во дворах и парках.

1 Пощипать травку Пощипать травку

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Фотография лошадей, пасущихся в столичном парке «Ынтымак», быстро стала вирусной. Что, впрочем, неудивительно. Мало того, что скоту не место в городе, так еще и место для выпаса владельцы животины выбрали не самое удачное — сквер, который торжественно открывал сам президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Сотрудникам Октябрьского акимиата и милиционерам удалось найти владельцев лошадей. С ними провели профилактическую беседу.

Но насколько разговоры будут действенными? Животных в парке видят не первый раз, а акимиат уже обращался к ближайшим айыл окмоту с просьбой провести беседы с населением. Тщетно.

Фото пресс-службы мэрии

2 Соль на дорогах Соль на дорогах

Столичные коммунальщики отказались от применения песка для посыпки улиц и используют только техническую соль.

Горожанам это не очень нравится. Они недоумевают: чем именно мэрия Бишкека посыпает улицы после снегопада — на машинах остаются белые разводы.

В мэрии объясняют это заботой о чистоте города и здоровье бишкекчан.

«От песка поднимается пыль, а на дорогах образуется очень много грязи. Ранее мы постоянно получали жалобы», — отметили в муниципалитете.

Соль же, по мнению городских властей, вполне безопасна для человека, а коммунальщики стараются оперативно убирать «соленый» снег.

3 Люки поставят. Когда-нибудь Люки поставят. Когда-нибудь

Крышки люков и ливневые решетки продолжают оставаться головной болью коммунальных служб. Они постоянно исчезают.

Справиться с ворами то ли не могут, то ли не хотят.

Вот и остается обещать установить назад решетки, как только они появятся. Тем временем водители так и будут повреждать свои автомобили, въезжая в ямы.

4 То правильный дым То правильный дым

Пункт приема вторсырья топится не мусором и отходами ткани, а углем и дровами. К такому выводу пришли сотрудники санитарно-экологической инспекции, выехав на место.

«Владельцы пункта приема пластика объяснили, что они, наоборот, покупают пластик и продают», — отметили в мэрии.

Ранее горожанин пожаловался на дым в парке.

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