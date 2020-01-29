Чолпон Джакупова об угрозах, которые несут попытки взять под контроль НПО

В Кыргызстане продолжаются попытки взять под контроль НПО. Об этом сегодня на круглом столе по обсуждению законопроекта, который обязывает неправительственные организации отчитываться об источниках финансирования, заявила глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.



По ее словам, в августе 2019 года Министерство экономики уже выступало с аналогичной инициативой. Чиновники предлагали распространить действие Закона «О проверках субъектов предпринимательской деятельности» на некоммерческие центры.

«Наши юристы смогли обосновать, что такие идеи несоразмерно ограничивают право на свободу ассоциаций и другие фундаментальные права человека. Ведомство отозвало свои поправки. Теперь депутаты с подобными инициативами выступают. Законопроект, предлагаемый Бактыбеком Райымкуловым, не отвечает требованиям Конституции относительно оснований и пределов ограничения прав человека на свободу объединений. Он предлагает введение дублирующих норм по отчетности НПО. Наблюдается явная дискриминация, ведь опеределяются только три вида НКО, к которым предъявляются дополнительные требования — отчитываться об источниках финансирования, зарплате сотрудников, штатном составе», — заметила Чолпон Джакупова.

По ее данным, законопроект также содержит норму указывать программную деятельность НПО и размещение отчетов на сайте Минюста.

«Это очень опасная тенденция. Она может привести к шельмованию и преследованию, а также к насилию. К сожалению, в нашем обществе существует множество маргинальных группировок, которые крайне агрессивно относятся к определенным социальным группам или международным ассоциациям. Если, к примеру, на сайте Минюста будет указано, что та или иная организация занимается защитой прав ЛГБТ-сообществ, эта информация может быть использована», — сказала Чолпон Джакупова.

Отметим, что отчетности НПО о своих донорах требуют представители движения «Кырк чоро».

Правозащитники подчеркнули, что в демократических странах требование о публикации отчетов могут устанавливать только для тех НКО, которые дополнительно приобрели статус благотворительной или общественно полезной организации.

Напомним, что в 2016-м парламент отклонил в режиме третьего чтения законопроект об иностранных агентах.